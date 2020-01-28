تضمن “مخاوف”.. الأمم المتحدة تصدر تقريرها بشأن العراق

2020/01/28 | 17:35 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



ابدت الامم المتحدة تخوفها، الثلاثاء، خلال تقرير لها بشأن محاكمات “غير عادلة” تعرض المدعى ...

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