2020/01/28 | 17:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، منشورا تبنى فيه مطالب المتظاهرين.

وجاء في المنشور الذي اطلعت "الغد برس" عليه، "مطالبنا"، وارفقه بصورة لمطالب المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح العراقي يتبنى مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح العراقي يتبنى مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).