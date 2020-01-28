2020/01/28 | 17:35 - المصدر: الغد برس

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متظاهرون يتجمعون حول مقر قيادة شرطة الكوت للمطالبة باطلاق سراح ال

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متظاهرون يتجمعون حول مقر قيادة شرطة الكوت للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين

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