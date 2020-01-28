2020/01/28 | 17:35 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوبك تمدد تخفيض الانتاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تمدد تخفيض الانتاج) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تمدد تخفيض الانتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).