الشباب والرياضة: لا مخاطبات رسمية بشأن تراجع السعودية عن بناء المدينة الرياضية

2020/01/28 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء، عدم وجود مخاطبات رسمية من المملكة العربية السعودية بالتراجع عن وعودها بشأن بناء المدينة الرياضية .

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