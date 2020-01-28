2020/01/28 | 17:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رفع فريق القوة الجوية بكرة القدم من وتيرة الإستعداد تحضيرا لمسابقة الدوري الممتاز التي ستنطلق يوم السادس عشر من شهر شباط المقبل.

وعمل الجهاز الفني على زيادة الجرعات التدريبية من اجل الوصول الى الجاهزية التامة لخوض منافسات المسابقة المحلية.

يذكر أن فريق القوة الجوية سيلعب في الدوري الممتاز لحساب المجموعة الثانية إلى جانب الحدود والصناعات الكهربائية وأمانة بغداد والنفط والتي ستلعب مبارياتها في مدينة دهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية ترفع من وتيرة الإستعداد للدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية ترفع من وتيرة الإستعداد للدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).