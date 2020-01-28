2020/01/28 | 17:36 - المصدر: الغد برس

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اصابة عدد من المتظاهرين جراء استخدام قنابل الغاز والرصاص الحي و(ا

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اصابة عدد من المتظاهرين جراء استخدام قنابل الغاز والرصاص الحي و(الصجم) في ساحة الوثبة

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