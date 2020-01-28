بالصور. مناظر لم تشاهدها من قبل عن الريف والطبيعة في كربلاء

2020/01/28 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: كربلاء أظهرت صور حصل عليها مراسل وكالة “العهد نيوز”، ريف محافظة كربلاء المقدسة وما يتخللها من جمال الطبيعة والحياة الريفية فيها.والتقطت الصور في قضاء طويريج، هذه الأرض الكربلائيةُ النابتةُ اخضراراً وعذوبةً فراتية تجذب الناظر وتعيد الأمل في حياة عراقية أحاطتها الأزمات والمشاكل.

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