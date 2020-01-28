بسبب إلغاء حفلاته “مروان خوري” يقدم إعتذارا لجمهوره

2020/01/28 | 17:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان اللبناني مراون خوري، عن السبب الحقيقى وراء عدم إحيائه حفلات في الفترة الحالية، مشيرا أن السبب في ذلك هو الأوضاع السياسية الغير مستقرة في لبنان.وقال خوري ، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بدّي قول للمحبين أنو أنا أشتقتلكن اكتر وبحبكن دايماً وبعتذر عن الغياب اللي مش مقصود ويمكن […]

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