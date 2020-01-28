الأمم المتحدة تصدر تقريرا عن محاكمة عناصر داعش بالمحاكم العراقية

2020/01/28 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الأمم المتحدة، تقريرا عن المحاكمات التي أُجراها القضاء العراقي لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في العراق.

وأكد التقرير المشترك الصادر عن بعثة يونامي، ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي استند الى مراقبة مستقلة لسبعمئة واربع وتسعين محاكمة لأفراد مدعى عليهم ومرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي، أجريت بين الأول من أيار عام الفين وثمانية عشر، ونهاية تشرين الأول من العام الماضي، أن الإجراءات القضائية ضد المُدّعى عليهم من تنظيم داعش جرت على نحوٍ منتظم بشكل عام، وكانت منظّمةً تنظيماً جيداً، وكان القضاة مزودين بالملفات التحقيقية على نحو منتظم، لكنه أشار في الوقت ذاته، الى حدوث انتهاكاتٍ لمعايير المحاكمة العادلة عرّضت المُدّعى عليهم لغبنٍ كبير مقارنةً بجهة الادعاء، مع تمثيلٍ قانوني غير فعّال وإمكانياتٍ محدودة لتقديم الأدلة أو الطعن فيها.

ودعا التقرير السلطات القضائية، إلى إجراء مراجعةٍ شاملةٍ لممارسات المحاكمة، وإصدار الأحكام بهدف تعزيز إجراءات العدالة الجنائية، بما يتماشى مع دستور العراق والتزامات الدولة بموجب القانون الدولي.

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