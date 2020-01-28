قائممقام الفلوجة لـ”العهد نيوز”: الانبار تستعد لإجراء عمليات مسح لتحديد المناطق الملوثة

2020/01/28 | 17:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، اليوم الثلاثاء، استعداد المحافظة لإجراء عمليات مسح شاملة لمعرفة المناطق الملوثة والخطرة التي تحوي على ما تبقى من مخلفات مجرمي داعش.وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” وفد حكومي مشترك وصل الى مبنى قائممقامية مدينة الفلوجة واجتمع مع المسؤولين في […]

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