2020/01/28 | 17:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- “ساحات التحرير” تأكيداً لما كشفه موقعنا قبل 30 يوماً، أكدت لجنة النزاهة النيابية عن وثائق رسمية تتعلق بمخالفات في ديوان الوقف السني، تضمنت تكليف احد الاشخاص يدعى سعد كمبش، وهو زوج رئيسة لجنة التعليم العالي البرلمانية النائبة غيداء كمبش … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيداً لما كشفه موقعنا قبل 30 يوماً.. لجنة النزاهة النيابية تؤكد: مخالفات في ديوان الوقف السني) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيداً لما كشفه موقعنا قبل 30 يوماً.. لجنة النزاهة النيابية تؤكد: مخالفات في ديوان الوقف السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).