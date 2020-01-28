مخاوف من أزدياد هجرة الأقليات

2020/01/28 | 17:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياس جهور سليمان جاءَ في حديث لي مع أحد سكنة سنجار وهو يقول بحسرة ، تركنا كلّ شيء خلفنا، الأرض والأشجار والبيوت أبان احتلال المنطقة من قبل تنظيم داعش الارهابي ، ونحن اليوم نازحون “فقدنا كلّ شيء، ومنذ أشهر تتعرض بلدتنا للقصف التركي دون وضع حد ولم نلاحظ تحرك جدي وفعلي او حتى أستنكار من …

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