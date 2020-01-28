فيديو.. اطلاق نار في الكوت على محتجين

2020/01/28 | 17:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، اطلاق القوات الامنية في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط النار على المتظاهرين.

وقُتل محتج على الاقل يوم الثلاثاء برصاص القوات الامنية في محافظة واسط، بعد تصاعد حدة التظاهرات في العاصمة بغداد ومحافظات اخرى ذات غالبية شيعية ناقمة على اداء الطبقة السياسية الحاكمة منذ سقوط نظام صدام حسين والى الان.

وقال مصدر طبي لشفق نيوز، ان محتجاً قتل في واسط، بعد ان تعرض لاطلاق نار من قبل القوات الأمنية.

من جهتهم، قال شهود عيان ان القوات الأمنية تلاحق المتظاهرين في تلك المحافظة لاعتقال عدد منهم وتقتحم محالاً، وأحد المطاعم.

وفي ردة فعل سريعة احاط المتظاهرون بمبنى مديرية شرطة واسط لاقتحامه، فيما انسحب حماية المبنى للداخل.

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