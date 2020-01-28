التفاوض والمسيرة وافراغ ساحات التظاهر.. احمد سعداوي

2020/01/28 | 18:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: لقد أثبتت الثورة قوّتها واستمرار الزخم في وتيرتها، وهي الأكثر سلمية والأقل عنفاً، مقارنة بثورات الربيع العربي مثلاً.ورغم وجود وانتشار السلاح في المجتمع العراقي، وخاصةً مدن الجنوب، حتى الاسلحة المتوسّطة، وما تثيره الاعمال الاجرامية ضد المتظاهرين من روح ثأر وانتقام، لكن ما زال المتظاهرون يصرّون على السلمية طريقاً أساسياً للوصول […]

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