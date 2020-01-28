بالتفاصيل.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء

2020/01/28 | 18:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.



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