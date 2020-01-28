2020/01/28 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والأزمة – سليم الامامي أزمة العراق الوزارية ، هل عصية على الحل ، أبتداءً أقول ، نعم هناك أزمة حقيقية والسبب الرئيسي لإطالتها ، الأنقسام الكبير في الشارع العراقي الواضح سيما في المحافظات المحتجة ولاً ، وموقف الكتل السياسية في أقليم كوردستان العراق ، وإلا لماذا قام رئيس الوزراء المستقيل بزيارته القصيرة للأقليم بحثاً […]

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