2020/01/28 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصفور سومري يعشعش في رحم أحلامي لرحمة عناب جمالُ صوت المرأة بالسرديّة التعبيريّة يقول ( هيجل ) : الشعر هو الفن المطلق للعقل ، الذي أصبح حرّاً في طبيعته ، والذي لا يكون مقيّداً في أن يجد تحققه في المادة الحسيّة الخارجية ، ولكنه يتغرّب بشكل تام في المكان الباطني والزمان الباطني للافكار والمشاعر .[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصفور سومري يعشعش في رحم أحلامي لرحمة عناب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصفور سومري يعشعش في رحم أحلامي لرحمة عناب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).