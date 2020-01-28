2020/01/28 | 18:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطات..رواية العراقي (مظلوم) 2-2 توظيف العجائبية السحرية في السرد فؤاد جابر كاظم ولاشك ان التغيير القيمي (السسيو-ديني) الذي أصاب (مظلوم) يعكس في بعض جوانبه تأثيرات هجمة الحداثة الاوروبية بقيمها المادية ومنظومتها الفكرية الجديدة.فالدين والقيم الاجتماعية القديمة في العراق – كما المنطقة العربية والاسلامية عموما- صارت عرضة لتأثيرات الانماط السلعية والفكرية الاوروبية منذ نهايات […]

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