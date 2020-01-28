انخفاض منسوب سد دوكان.. ادارته: لن يبلغ طاقته التخزينية الكاملة لسببين

2020/01/28 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت ادارة سد دوكان، اليوم الثلاثاء، بأن الطاقة التخزينية للسد لن تبلغ اقصاها خلال العام الحالي.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن مدير سد دوكان محمد طاهر، قوله ان "الطاقة التخزينية للسد لن تبلغ اقصاها خلال العام 2020، والسد لن يمتلئ كما العام المنصرم"، عازياً السبب الى "قلة نسب هطول الامطار".

واضاف طاهر ان "بحيرة دوكان تقع على ارتفاع 496.05 من سطح البحر، وان الطاقة التخزينية للسد تبلغ 3 مليار و200 مليون متر مكعب"، لافتا الى ان "نسب الامطار التي هطلت خلال موسم الشتاء الحالي بلغ 246 ملم".

واشار الى ان "مستوى المياه داخل السد يقل بـ 470 سم بالمقارنة مع العام المنصرم، لاسباب قلة الامطار واستخدام مياه السد لاغراض انتاج الطاقة الكهربائية".

ولفت الى ان "السد يطلق في الوقت الحالي 160 مترا مكعبا من المياه"، مبينا ان "كميات المياه الداخلة الى السد في حال هطول الامطار تبلغ 150 الى 200 متر مكعب، والمياه لن تسيل من خلال فتحة تصريف الطوارئ (بيل ماوث) بسبب انخفاض مسوى المياه في السد للوصول الى الامتلاء بـ 14 مترا".

يشار الى ان سد دوكان الذي يقع في محافظة السليمانية تم انشاؤه على نهر الزاب الصغير في الفترة ما بين 1954 الى 1959، ويبعد 60 كيلومترا عن مركز المحافظة.

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