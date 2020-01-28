سعود سالم - عن الرفض والتمرد

2020/01/28 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم الرفض والتمرد والعصيان والثورة ظواهر إنسانية، مثلها مثل الطاعة والخضوع والإمتثال، تشكل صورا متغايرة من الفعل الإنساني في علاقته الصميمية مع السلطة.التمرد على السلطة والعصيان، رغم الطابع السلبي الذي يشوب هذه المفاهيم، صاحب تطور المجتمعات وتكونها وكان الدافع الأكبر الذي ساهم في تطور العقل البشري واكتشافاته المذهلة لطرق وآفاق جديدة في رحلته الطويلة نحو التكون، ولولا التمرد والثورة والعصيان لبقي الإن......

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