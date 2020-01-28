كمال الجزولي - الأَنَا والآخَرُ والمَسْكُوتُ عَنْه!

2020/01/28 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_الجزولي (1)مكَّنتني مشاركتي في بريد إليكتروني جماعي من مطالعة حواريَّة راقية بين مفكِّرَين مرموقَين، هما السُّوداني د.محمَّد محمود والعراقي د.كاظم حبيب، حول موضوعة «الاستعلاء الإثني» كبعض ثقافة مأزومة تعشِّش في عقلنا الباطن الجَّمعي.إنتقد كاظم مَن يهاجم الشَّباب، واصفاً إيَّاه بأنه «يعيد إنتاج تاريخ جدِّه الأسود»! إستنكر عليه محمود هذه الإساءة العنصريَّة لـ «اللَّون الأسود»؛ فانتبه الأخير، واستدرك،......

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