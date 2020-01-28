2020/01/28 | 18:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية الحراك الشعبي ونزول المواطنين الى الشارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة ومحاكمة الفاسدين ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية والعربية تناولت جميع تحركات رجل الدين مقتدى الصدر الذي يعتبر ركنا من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر ومتغيرات المرحلة.. هل مع ثورة الاصلاح؟) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر ومتغيرات المرحلة.. هل مع ثورة الاصلاح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).