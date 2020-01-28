مكافحة إجرام بغداد تعلن استشهاد أحد منتسبيها باشتباك مسلح

2020/01/28 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، عن استشهاد أحد منتسبيها اثناء تنفيذ أمر قبض بحق مطلوب قضائيا شرقي بغداد.

وأوضحت المديرية في بيان، ان رئيس العرفاء سلام عويز استشهد جراء اشتباك بالأسلحة المتوسطة، اندلع أثناء تنفيذ أمر قبض بحق مطلوب بقضايا خطف وقتل شرقي العاصمة، فيما أدى الاشتباك الى إصابة ضابط ومنتسب آخر، مشيرة الى مقتل المتهم أثناء الاشتباك.

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