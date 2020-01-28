بالصور.. حادث مروري ’’مروع’’ ينهي حياة شخص وينقل آخرين للعناية المركزة

2020/01/28 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

في حادث مروري على طريق كوت- ذي قار، لقي شخص حتفه وأصيب اخرون بجروح بليغة نقلوا على اثرها الى العناية المركزة.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، ان فرقها انتشلت "جثة مواطن وانقذت ثلاثة مواطنين اخرين على إثر تصادم عجلة نوع (بي واي دي)، مع عجلة نوع (كراون بطة)، في حادث سير على الطريق العام كوت _ ذي قار ".

وتابع البيان " اذ تمكنت مفارز المديرية في الحي، بأمرة النقيب عبد العظيم فاهم مساعد ضابط المركز، من "انتشال جثة صاحب العجلة بي واي دي وإخراجه من العجلة بكل مهنية باستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى واخراج المصابين الاخرين وإجراء الإسعافات الأولية لهم ومن ثم نقلهم إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج ".

بغداد اليوم _ بغداد

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، الموافقة على تمليك أمانة بغداد قطعة ارض لغرض توزيعها الى شاغليها منذ عام 1963 لغاية عام 2003 اصوليا.

وذكر

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن عضو مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء، إعاد إحياء مشروع ستراتيجي لتأمين مياه الشرب لاكثر من 90 الف نسمة بناحيتين تابعتين لمحافظة ديالى.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المب

بغداد اليوم- ديالى

كشفت رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد عثمان الخالدي، الاثنين، عن حجم الفساد الموجود في محافظة ديالى.

وقال الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفساد التهم عشرات المليارات من الدنانير في ديالى وهو مستشري في الكثير من

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