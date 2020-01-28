“سومو” تعلن عن كمية النفط العراقي المصدر خلال كانون الأول الماضي

2020/01/28 | 18:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أعلنت شركة تسويق النفط “سومو”، اليوم الثلاثاء، عن كمية شحنات النفط الخام المصدر التي تم بيعها بعلاوة سعرية وتحقيق إيراد إضافي خلال شهر كانون الأول الماضي.[…]

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