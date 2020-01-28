الجامعة العربية تجتمع السبت لبحث “صفقة ترامب”

2020/01/28 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تعقد الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل في القاهرة بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمناقشة خطة ترامب.وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً في مقر الجامعة العربية لبحث ما يسمى بصفقة القرن.وأوضح أن الاجتماع يعقد بناءً […]

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