على خطى ذي قار.. النجف تمهل رئيس الجمهورية حتى مطلع شباط وتهدد بخطوات غير مسبوقة

2020/01/28 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معتصمو مدينة النجف، اليوم الثلاثاء، تحديد مهلة مماثلة لمهلة الناصرية بشأن تلبيط مطالبهم .ونشر المعتصمون بياناً جاء فيه: بعد أن تحمل المتظاهرون في ساحات الإعتصام ما تحملوا وصبروا رغم الضروف الصعبة ومورست ضدهم كل أنواع العنف والقتل والخطف عمدت السلطة الحاكمة إلى التسويف وعدم الإستجابة إلى مطالب المتظاهرين المشروعة والمتمثلة في : أولاً […]

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