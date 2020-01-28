العراق وخيارات الطبقة السياسية: اللادولة أو اللادولة

2020/01/28 | 18:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.اياد العنبر* ريثما نتقرب من نهاية الشهر الرابع للاحتجاجات في العراق، بات واضحا بأن الإدراك الوحيد الذي وصلت له الطبقة السياسية، أو ما اعتبرته من مؤشرات الخطر في تظاهرات بغداد وبقية المحافظات الوسطى والجنوبية، هو أن التهديد الذي يواجهه العراقيون … Readmore

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