2020/01/28 | 18:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة سترد "بقوة" على اي هجوم لقوات الاسد على مواقع المراقبة التركية بادلب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقرة سترد "بقوة" على اي هجوم لقوات الاسد على مواقع المراقبة التركية بادلب) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقرة سترد "بقوة" على اي هجوم لقوات الاسد على مواقع المراقبة التركية بادلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).