زيدان يجدد آمال الجماهير في الميركاتو

2020/01/28 | 18:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أن نجمه البلجيكي إدين هازارد ما زال يحتاج لبعض الوقت كي يعود للمشاركة في المباريات، نافياً إمكانية انضمامه لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة ريال سرقسطة يوم غد الأربعاء.وتعرض هازارد لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان قبل […]

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