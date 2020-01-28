الدفاع التركية تعلن الرد على أي هجوم للحكومة السورية

2020/01/28 | 18:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها سترد على أي هجوم للحكومة السورية يطال نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب.

وجاء ذلك عقب نجاح قوات الجيش السوري، الثلاثاء، في دخول مدينة معرة النعمان التي تعد آخر معقل رئيسي خارج عن سيطرة دمشق وتشكل استعادتها هدفا استراتيجية.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن: "أصبحت المدينة مطوقة بالكامل وبدأت قوات الجيش عملية اقتحامها من الجهة الغربية"، مشيراً إلى أن اشتباكات يرافقها "قصف جوي روسي وسوري" تدور حاليا في القسم الغربي من معرة النعمان التي باتت شبه خالية من السكان.

وعلى مدار الأيام الماضية، واصلت وحدات من الجيش السوري عمليات التقدم تحت غطاء جوي ومدفعي وصاروخي كثيف في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، لتسيطر على بلدة "كفرومة" غرب معرة النعمان بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم جبهة النصرة وحلفائه في المنطقة.

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