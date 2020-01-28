2020/01/28 | 18:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو...



لحظة اعتقال متظاهر في الكوت

اخبار مباشرة

بالفيديو...



لحظة اعتقال متظاهر في الكوت

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... لحظة اعتقال متظاهر في الكوت) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... لحظة اعتقال متظاهر في الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).