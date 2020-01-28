2020/01/28 | 18:37 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة أربيل تعتقل مسؤولا عسكريا في البيشمركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة أربيل تعتقل مسؤولا عسكريا في البيشمركة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة أربيل تعتقل مسؤولا عسكريا في البيشمركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).