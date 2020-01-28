التخطيط تنفي وجود عجز في رواتب الموظفين

2020/01/28 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، وجود عجز في رواتب الموظفين للعام الحالي، فيما أكدت تضمين مشاريع تنموية وفرص عمل للشباب في الموازنة.

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