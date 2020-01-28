2020/01/28 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ت خصيص مبلغ 3.99 مليار دينار لمشاريع فك إختناقات الكهرباء النجف: فرق طبية لزيارة المناطق النائية النجف – سعدون الجابري قام فريق طبي متكامل من قطاع ناحية العباسية للرعاية الصحية الاولية بزيارات الى المناطق النائية ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع .اوضح ذلك مدير القطاع مكي العارضي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المركز الصحي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص مبلغ 3.99 مليار دينار لمشاريع فك إختناقات الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص مبلغ 3.99 مليار دينار لمشاريع فك إختناقات الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).