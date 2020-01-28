2020/01/28 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستطلاعات (الزمان) عن السياحة الشتوية في تركيا (6) أيقونة الإمبراطورية العثمانية المسجد الأزرق وإبداع هندسي قديم لتوزيع الماء اسطنبول – حمدي العطار الصراع على السلطة صراع أزلي، ولا يمكن ان نعتقد ان من يكون في السلطة هو الافضل من الاخرين، ويمكن للملك او السلطان ان يكون خوفه من انتزاع السلطة منه ليس من الشعب بل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستطلاعات (الزمان) عن السياحة الشتوية في تركيا (6)) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستطلاعات (الزمان) عن السياحة الشتوية في تركيا (6)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).