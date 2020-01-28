2020/01/28 | 18:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة الإعلام المستقل وقلائد الإبداع – علي العكيدي حسين نعمة إنموذجا الأوسمة والقلائد والجوائز ، تُمنح للمتميزين في مجالات الحياة ،منها السياسية والعسكرية والأدبية والعلمية والفنية وغيرها ، وهي تُعد كتكريم ،الهدف منه تقديم الدعم المعنوي للمتميز والمبدع كي يواصل إبداعه وليقدم من خلاله خدمة لبلده وأمته وربما للعالم أيضا ، وهذا الامر أي تكريم […]

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