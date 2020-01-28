محمد توفيق علاوي يرد على الاتهامات الموجهة ضده

2020/01/28 | 18:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، على الاتهامات الموجهة ضده، بعد ان برز اسمه كمرشح مدعوم من تكتل نيابي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة.وقال علاوي، في […]

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