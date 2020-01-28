2020/01/28 | 18:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع من محافظة كربلاء، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في المحافظة وقال المصدر إن “محافظة كربلاء أعلنت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).