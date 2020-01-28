شرطة أربيل تقبض على نجل مسؤول أطلق النار على شرطي: لا أحد فوق القانون

2020/01/28 | 18:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة أربيل، اليوم الثلاثاء، القبض على نجل المسؤول الذي اطلق النار على شرطي مرور في المدينة.

وقالت مديرية شرطة اربيل في بيان ورد لشفق نيوز، ان "مسلحين اثنين اطلقا النار على شرطي في مرور اربيل اليوم، بعد ان ركن سيارته بشكل مخالف في الشارع"، مشيرا الى ان "مشادة كلامية وقعت بينهما وبين شرطي المرور وقد اطلقوا النار في الهواء على اثر ذلك ولاذا بالفرار".

وأشار البيان الى انه "وبناء على امر من مدير شرطة أربيل دلير نجار تم تشكيل لجنة خاصة من الشرطة لمتابعة الأمر، واستطاعت هذه اللجنة اعتقال المسلحين الاثنين".

وتابع ان "احد المسلحين هو نجل مسؤول في قوات البيشمركة"، مبينا ان "المسؤول نفسه قد وصل الى مكان الحادث في المدينة".

وأوضح البيان ان "القوات الامنية وبأمر من مدير شرطة اربيل اعتقلت المسؤول ايضا"، مؤكدا ان "لا احد فوق القانون، وأي شخص يخالف القانون سيتم اتخاذ الاجراءات بحقه".

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