حكومة اقليم كوردستان تحدد هدفين من الاستثمار في القطاع الخاص

2020/01/28 | 18:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل يوم الثلاثاء ان الحكومة تهدف من دعم الاستثمار في القطاع الخاص تحقيق هدفين احدهما اعادة تأهيل البنية الاقتصادية، والثاني توفير فرص العمل.

وقال عادل للصحفيين عقب اجتماع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني مع كبار المستثمرين في كوردستان، ان الاجتماع بحث عدة محاور من بينها دعم القطاع الخاص والحكومة ومنذ تشكيلها ملتزمة بذلك من اجل تحقيق غرضين احدهما اعادة تأهيل البنية الاقتصادية في اقليم كوردستان والثاني توفير فرص العمل للشباب.

واضاف ان حكومة الاقليم طالبت المستثمرين كافة بالالتزام بالقانون في ممارسة اعمالهم.

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