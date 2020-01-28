قادة البيشمركة يتفقون على تنفيذ الاصلاح وتجاوز المعوقات

2020/01/28 | 18:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان خطوات عملية الاصلاح داخل قوات البيشمركة ستتسارع وقبل كل شيء سيتم العمل على مواجهة العراقيل في طريقها.

وجاء في بيان للوزارة ان الوزير شورش اسماعيل اجتمع اليوم الثلاثاء مع قادة وممثلي القوتين 70 و80 من قوات البيشمركة.

واشار اسماعيل الى خطوات الاصلاح بالقول ان "قانون الاصلاح الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه برلمان كوردستان يلزم الوزارة ان تختصر الطرق وتسرع من وتيرتها بكل ما اوتيت من روح المسؤولية".

واوضح ان "هناك فرصة مناسبة، فبالاضافة الى مساعدات وتنسيق قوات التحالف هناك ارادة سياسية قوية من قبل الاطراف السياسية ورئاسة الاقليم ورئاسة مجلس الوزراء".

كما تحدث خلال الاجتماع كل من وكيل وزارة البيشمركة وقائدي الوحدتين 70 و80 عن اخر المشاريع المقترحة من اجل تنفيذ التوحيد التام للقوات المنضوية تحت خيمة وزارة البيشمركة.

واضاف البيان ان "الجميع متفقون في الرأي على تنفيذ العملية ورفع العراقيل امامها، مجددين اعلان التزامهم لقرارات وتوصيات وزارة البيشمركة"

واشار البيان الى ان "وزير البيشمركة ابلغ الحاضرين انهم ينظرون الى المشروع بمستوى المسؤولية"، مشددا على ان "من واجب الجميع العمل على الاليات التي تتضمنها مراحل تنفيذ العملية والتي من شأنها ان تنتج قوة مستقلة متحدة".

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