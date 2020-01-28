2020/01/28 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أن نجمه البلجيكي إدين هازارد ما زال يحتاج لبعض الوقت كي يعود للمشاركة في المباريات، نافياً إمكانية انضمامه لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة ريال سرقسطة يوم غد الأربعاء.

وتعرض هازارد لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان قبل شهرين، وغاب عن جميع مباريات ريال مدريد طوال الفترة الماضية، ورغم عودته إلى التدريبات، لكنه ما زال غير جاهز حتى الآن.

وقال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء ونقلته صحيفة آس الإسبانية "أفضل أن يكون جميع اللاعبين متاحين لدي، خاصة عندما نتحدث عن لاعب مثل هازارد".

وتابع "رغم أنه عاد للتدريبات، لكنه ليس مع الفريق بعد، سوف نرى هذا الأسبوع ونقيم حالته".

كما وأوضح المدرب الفرنسي أن" هناك إمكانية لإبرام صفقة بيع أو شراء في الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو الشتوي، نافياً أن يكون النادي قد أنسحب من السوق بشكل كامل".

وزاد "ليس صحيحاً أنني لا أحب الميركاتو الشتوي، حتى 31 الشهر، يمكن أن يحدث أي شيء، لدي فريق، ولدي لاعبين، وأريد أن أفعل كل شيء معهم، وجميع الأندية تفعل نفس الشيء، إذا احتاجوا فإنهم يدخلون السوق، وإن لم يحتاجوا يتوقفون عن الشراء".

بغداد اليوم/ خاص

كشف مصدر من داخل نادي الشرطة اليوم الثلاثاء، (28 كانون الثاني 2020)، ان ادارة النادي انهت الاتفاق مع مهاجم الكويت الكويتي ، الكولمبي دييغو كالديرون لضمه الى الفريق الكروي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" ادارة الش

بغداد اليوم- خاص

قدم الحارس الدولي نور صبري اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، شكوى في اتحاد الكرة ضد ادارة نادي النجف بسبب اخلالها بوعد قطعته معه لتسليمه الدفعة الاولى من عقده المبرم بين الطرفين.

وقال مصدر من داخل الاتحاد في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم/متابعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فيديو لمشهد من مسلسل كرتوني أمريكي عرض في العام 2017، تنبأ بوفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت.





ويظهر في المشهد الذي عرض في الحلقة الثامنة من المسلسل، تحطم طائرة مروحي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( زيدان يجدد آمال الجماهير في الميركاتو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( زيدان يجدد آمال الجماهير في الميركاتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).