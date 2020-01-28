2020/01/28 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وزارة الدفاع تعلن اسماء الوجبة الثانية من الموظفين المعينين بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء.

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