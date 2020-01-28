السعودية : خروج القوات الامريكية من العراق سيجعل المنطقة اقل امنا

2020/01/28 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية إن بلاده لا تريد مغادرة القوات الأمريكية للعراق، لافتا إلى أن خروج هذه القوات سيدفع بالمنطقة لأن تصبح أقل أمنا.جاء ذلك في مقابلة للوزير السعودي مع CNN حيث أكد على أن الوجود الأمريكي في المنطقة لعب دورا مهما في هزم تنظيم داعش، وكانت […]

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