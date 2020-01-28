ما بحثه مجلس الوزراء اليوم، ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٠

2020/01/28 | 19:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٠، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي.وفي بداية الجلسة تحدث رئيس مجلس الوزراء عن آخر التطورات السياسية […]

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