2020/01/28 | 19:08 - المصدر: الغد برس

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زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب مجددا منطقة خانه زنيان في محافظة فارس ج

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زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب مجددا منطقة خانه زنيان في محافظة فارس جنوبي ايران

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