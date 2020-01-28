الدعم متواصل لساحة الحبوبي.. ذي قار تكثف جهودها النهرية بحثا عن متظاهر سقط بنهر الوفاء

2020/01/28 | 19:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس" بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أن الدعم مايزال متواصلا لساحة الحبوبي من قبل اهالي المحافظة.





وذكر مراسلنا، أن " العشرات من الوفود قدموا من الاقضية والنواحي بالمواد الغذائية وغيرها لمساندة المتظاهرين في ساحة الحبوبي"، لافتا إلى أن " الوفود الابرز اليوم كانت اقضية قلعة سكر والرفاعي والاصلاح".





وبين مراسلنا، أن " غالبية الجسور تم إعادة فتحها بعد تدخل وجهاء المحافظة لازالة التوتر بين المتظاهرين والقوات الأمنية ".





وأشار مراسلنا، أن" الأجهزة الأمنية اعلنت النفير واستدعت الغواصين بحثا عن احد المتظاهرين الذين سقطوا داخل نهر الوفاء شمال مدينة الناصرية"، مبينا أن " حادث السقوط حصل اثناء قطع الجسر الهولندي ".

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