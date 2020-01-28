ميلان يضم إريكسن لصفوفه

2020/01/28 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن قادما من توتنهام الإنجليزي بعقد يمتد حتى حزيران 2024.

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